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10.04.2017 13:49
"СпортАккорд" переименован в Глобальную ассоциацию спортивных федераций
Объединение международных спортивных организаций "СпортАккорд" переименовано в Глобальную ассоциацию спортивных федераций (Global Association of Sports Federations, ГАСИФ). Об этом президент организации Патрик Бауманн написал в Twitter.

21 апреля 1967 года в Лозанне была образована «Генеральная ассамблея международных спортивных федераций», ГАМСФ (англ. General Assembly of International Sports Federations, GAISF).  На тот момент в ее состав вошли 26 спортивных федераций.  Деятельность организации была направлена на обмен знаниями и передовым опытом в сфере этики и социальной ответственности международного спортивного движения, а также взаимодействия спорта и бизнес-сообщества.

В 1976 году офис организации был перенесён из Лозанны в Монако и название было изменено на «Генеральная ассоциация международных спортивных федераций» (англ. General Association of International Sports Federations). 

В марте 2009 года произошло очередное переименование и ассоциация стала называться «Международный конвент „Спорт-Аккорд“». Переименование было принято во время 7-го Международного съезда в Денвере в 2009 году. Штаб-квартира была возвращена в Лозанну.

В апреле 2015 года президент организации Мариус Визер выступил с критикой деятельности президента Международного Олимпийского Комитета, после чего 17 федераций по различным видам спорта объявили о выходе из состава «Спорт-Аккорда».

По материалам ИТАР-ТАСС.
Города:
Лозанна
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/10/110238.html
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