Россия продемонстрировала боевое искусство в Париже

25 марта в Париже прошел ежегодный 32-й Международный Фестиваль боевых искусств, который собрал на легендарной Берси Арене 300 спортсменов из 40 стран и более 10 000 зрителей. Первая половина дня для спортсменов была соревновательной, прошли показательные выступления, генеральная репетиция главного шоу фестиваля.





На фестивале выступили представители современного боевого искусства джиу-джитсу: действующий чемпион мира Павел Коржавых, победитель Всемирных игр Игорь Руднев, чемпионка мира и будущая участница Всемирных игр Алла Падерина.





На татами Берси Арены вышла сборная команда «Айкикай России», в состав которой вошли атлеты из Москвы и Республики Татарстан, под руководством президента Федерации Айкидо Республики Татарстан, заслуженного тренера Евгения Китаева. Команда Национального Совета Айкидо России приняла участие в фестивале уже во второй раз.





Выступали наши спортсмены под традиционные русские мотивы. Французские зрители не скупились на аплодисменты, а судьи показали самые высокие оценки. Специально в Париж команда айкидо привезла программу, которая несла глубокий философский смысл: передача эстафеты от старшего поколения молодому.





«Цель нашего выступления – достойно представить Россию, чтобы зритель мог аплодировать с открытым сердцем. Нам приятно оказаться на крупнейшем шоу Европы и выступать на одной площадке вместе с командой айкидо Кристиана Тисье, Франции» - отметил Евгений Китаев.





Павел Коржавых, действующий чемпион мира по джиу-джитсу: «Выступление нашей команды мы построили таким образом, чтобы показать красоту нашего вида спорта вне боевого спарринга. Фестиваль это отличный шанс для развития международных связей и укрепления профессиональных контактов, необходимых для будущего процветания и развития спорта».





Катерина Казначеева, координатор спортивных программ Российской ассоциации международного сотрудничества: «Для нас главная цель показать российского спортсмена европейской публике, продемонстрировать технику, качество. Как работают наши ребята, аналогов в мире очень мало. Это не олимпийские виды спорта, поэтому нам необходимо показывать и рассказывать о них, знакомить людей с красотой боевых искусств. Участие в международных фестивалях русских спортсменов способствует укреплению имиджа России, налаживания спортивных и культурных связей».



