На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Мини-футбол
Современное пятиборье
Хоккей с мячом (бенди)
Водное поло
Ездовой спорт
Фехтование
Спортинг
Пляжный футбол
Парусный спорт
Гольф
Го
Мотоциклетный спорт
Сумо
Футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
В мире
Главное
Информация
Страны
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
29.03.2017 12:35
Россия продемонстрировала боевое искусство в Париже
25 марта в Париже прошел ежегодный 32-й Международный Фестиваль боевых искусств, который собрал на легендарной Берси Арене 300 спортсменов из 40 стран и более 10 000 зрителей. Первая половина дня для спортсменов была соревновательной, прошли показательные выступления, генеральная репетиция главного шоу фестиваля.

На фестивале выступили представители современного боевого искусства джиу-джитсу: действующий чемпион мира Павел Коржавых, победитель Всемирных игр Игорь Руднев, чемпионка мира и будущая участница Всемирных игр Алла Падерина. 

На татами Берси Арены вышла сборная команда «Айкикай России», в состав которой вошли атлеты из Москвы и Республики Татарстан, под руководством президента Федерации Айкидо Республики Татарстан, заслуженного тренера Евгения Китаева. Команда Национального Совета Айкидо России приняла участие в фестивале уже во второй раз.

Выступали наши спортсмены под традиционные русские мотивы. Французские зрители не скупились на аплодисменты, а судьи показали самые высокие оценки. Специально в Париж команда айкидо привезла программу, которая несла глубокий философский смысл: передача эстафеты от старшего поколения молодому. 

«Цель нашего выступления – достойно представить Россию, чтобы зритель мог аплодировать с открытым сердцем. Нам приятно оказаться на крупнейшем шоу Европы и выступать на одной площадке вместе с командой айкидо Кристиана Тисье, Франции» - отметил Евгений Китаев.

Павел Коржавых, действующий чемпион мира по джиу-джитсу: «Выступление нашей команды мы построили таким образом, чтобы показать красоту нашего вида спорта вне боевого спарринга. Фестиваль это отличный шанс для развития международных связей и укрепления профессиональных контактов, необходимых для будущего процветания и развития спорта»

Катерина Казначеева, координатор спортивных программ Российской ассоциации международного сотрудничества: «Для нас главная цель показать российского спортсмена европейской публике, продемонстрировать технику, качество. Как работают наши ребята, аналогов в мире очень мало. Это не олимпийские виды спорта, поэтому нам необходимо показывать и рассказывать о них, знакомить людей с красотой боевых искусств. Участие в международных фестивалях русских спортсменов способствует укреплению имиджа России, налаживания спортивных и культурных связей».

Спортсмены и тренерский состав  благодарят за поддержку в подготовке и участие российской делегации на 32-й Международный Фестиваль боевых искусств: Посольство России в Париже, Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС), под председательством Калашникова С.В, Российского центра науки и культуры в Париже, Ассоциации друзей Франции в России, MTM Sport Support, World Class Monaco.
Города:
Париж
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/29/110195.html
Главные темы
20.02.2017 10:29
Фонд «Социальная Альтернатива», АМСР и РАОД будут сотрудничать в области продвижения активного образа жизни
Последние новости
29.03.2017 12:35
Россия продемонстрировала боевое искусство в Париже
20.02.2017 10:29
Фонд «Социальная Альтернатива», АМСР и РАОД будут сотрудничать в области продвижения активного образа жизни
03.01.2017 10:53
10 Всемирные игры пройдут в 2017 году в польском Вроцлаве
25.12.2016 13:37
Минск стал столицей Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019
12.12.2016 19:21
Ричард Макларен: Я называю эту систему централизованной, координируемой через Минспорта РФ
21.11.2016 15:12
Международный паралимпийский комитет воздержался от сотрудничества с комиссией Смирнова
16.11.2016 16:11
Балахничев: "Может быть сделан вывод, что в общем медальном зачёте сочинскую олимпиаду выиграли американские спортсмены"
Все новости
Сюжеты
Допинг в спорте
Финансы и спорт
Спорт для всех
V Всемирные игры TAFISA Спорт для всех
X Всемирные игры. Польша - 2017
Публикации
25.11.2013 13:41
Послы III Всемирных интелллектуальных игр
27.08.2013 12:45
Программа послов II Всемирных игр боевых искусств
Фото и видео
14.02.2014 16:13
Фото. Амер-Спортс. Презентация новой коллекции Salomon и Atomic.
25.07.2012 11:12
Фото. V Всемирные игры TAFISA Спорт для всех
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 