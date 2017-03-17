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17.03.2017 15:07
Чемпионат мира по лыжному ориентированию завершился в Красноярске
С 5 по 13 марта в Красноярске на базе спортивного комплекса «Академия биатлона» прошёл XXII Чемпионат мира по лыжному ориентированию. Он стал первым тестовым мероприятием перед проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 

Организаторами Чемпионата выступили Международная федерация ориентирования, Министерство спорта Российской Федерации, Федерация спортивного ориентирования России, Правительство Красноярского края, АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» и Сибирский федеральный университет. 

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 21 страны. В общекомандном зачёте победила сборная Швеции, на счету которой пять золотых и две серебряные награды. Российская команда стала второй с 11 медалями (3-6-2). На третьем месте – болгары с одной золотой наградой. Далее расположились финны (0-1-4), норвежцы (0-0-2) и чехи (0-0-1).

Российские победители и призёры Чемпионата мира по лыжному ориентированию: 

«Золото»

Мария Кечкина – длинная дистанция
Алёна Трапезникова, Полина Фролова, М. Кечкина – эстафета
Андрей Григорьев, Кирилл Веселов, Андрей Ламов – эстафета

«Серебро»

П. Фролова и А. Ламов – смешанная эстафета
П. Фролова – спринт
А. Ламов – спринт 
П. Фролова – средняя дистанция
А. Трапезникова – длинная дистанция
К. Веселов – длинная дистанция

«Бронза»

Сергей Горланов – спринт
П. Фролова – длинная дистанция
Города:
Красноярск
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/17/110158.html
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