Фонд «Социальная Альтернатива», АМСР и РАОД будут сотрудничать в области продвижения активного образа жизни

Фонд «Социальная Альтернатива», Ассоциация мультиспорта России и Русско-Американское общество дружбы и делового сотрудничества (РАОД) достигли тройственного соглашения о сотрудничестве в области продвижения активного образа жизни и программ активного долголетия.

Соглашение предусматривает организацию совместных мероприятий на территории России и США по пропаганде и предоставлению услуг населению в области активного физического отдыха на природе, спортивного и экотуризма, различных программ активного долголетия. Ближайшее мероприятие по установлению деловых контактов с американскими коллегами состоится 20-22 апреля 2017г. в Вашингтоне в рамках общественно-делового «Форума Россия-США», http://www.russiahouse.org/wrf.php?language=eng .

Предполагаются встречи с ведущими организациями в указанных областях, а именно «America Outdoors Association», The Association of Outdoor Recreation and Education (AORE), Outdoor Industry Association® (OIA), American Association Real Possibilities (AARP).

Для справки.

«Outdoor Recreational Activities» это национальная программа активного здорового образа жизни ( в первую очередь семейного) на свежем воздухе, в т.ч. с использованием возможностей многочисленных национальных парков. Самыми популярными видами физической активности являются: велосипедные походы, ходьба под парусом, рафтинг, серфинг, верховая езда, охота и рыбалка, кемпинговые переходы, альпинизм. В зимнее время года лыжи, коньки, езда на собачьих упряжках. Растет сфера экстремальные видов таких как, дельтапланеризм, прыжки с парашютом, скоростные спуски на нагорных велосипедах и пр.