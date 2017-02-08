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08.02.2017 22:53
фото с rusyf.ru
Евгений Митрофанов и Анастасия Моисеева чтали чемпионами России по зимнему виндсёрфингу
Чемпионат и первенство России по парусному спорту в классе "зимний виндсёрфинг" состоялись с 1 по 6 февраля на льду Северной Двины в Архангельске.

В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена. Из-за безветрия и сильного мороза медали были разыграны по итогам четырёх гонок вместо запланированных пятнадцати.

Чемпионом страны в общем зачёте стал Евгений Митрофанов из Мончегорска. Серебряную и бронзовую награды завоевали его земляки - Александр Трофименко и Ростислав Котов.

Золотую медаль женского чемпионата России завоевала Анастасия Моисеева из Мытищ, серебряную - Инна Клементьева из Санкт-Петербурга, бронзовую - Анастасия Жданова из Архангельска.

Победу в общем зачёте первенства России одержал Ростислав Котов из Мончегорска, вторым финишировал Павел Михалёв из Санкт-Петербурга, третьим - Степан Пахтусов из Архангельска.

Золотую и серебряную награды в соревнованиях юношей завоевали петербуржцы Павел Михалёв и Александр Буркин, бронзовую - Павел Панютин из Архангельска.

В зачёте юниорок первой финишировала Анастасия Жданова из Архангельска, второй - Иванна Горлова из Мончегорска, - сообщает сайт Всероссийской федерации парусного спорта. 
Города:
Архангельск, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/08/110016.html
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