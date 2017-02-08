Новости фото с rusyf.ru Евгений Митрофанов и Анастасия Моисеева чтали чемпионами России по зимнему виндсёрфингу Чемпионат и первенство России по парусному спорту в классе "зимний виндсёрфинг " состоялись с 1 по 6 февраля на льду Северной Двины в Архангельске.



В соревнованиях приняли участие 32 спортсмена. Из-за безветрия и сильного мороза медали были разыграны по итогам четырёх гонок вместо запланированных пятнадцати.



Чемпионом страны в общем зачёте стал Евгений Митрофанов из Мончегорска. Серебряную и бронзовую награды завоевали его земляки - Александр Трофименко и Ростислав Котов.



Золотую медаль женского чемпионата России завоевала Анастасия Моисеева из Мытищ, серебряную - Инна Клементьева из Санкт-Петербурга, бронзовую - Анастасия Жданова из Архангельска.



Победу в общем зачёте первенства России одержал Ростислав Котов из Мончегорска, вторым финишировал Павел Михалёв из Санкт-Петербурга, третьим - Степан Пахтусов из Архангельска.



Золотую и серебряную награды в соревнованиях юношей завоевали петербуржцы Павел Михалёв и Александр Буркин, бронзовую - Павел Панютин из Архангельска.



В зачёте юниорок первой финишировала Анастасия Жданова из Архангельска, второй - Иванна Горлова из Мончегорска, - сообщает сайт Всероссийской федерации парусного спорта.

Архангельск, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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