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X Всемирные игры. Польша - 2017 В СЮЖЕТЕ 10 Всемирные игры пройдут в 2017 году в польском Вроцлаве

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Игры с мячом : Нетбол Софтбол Корфбол Фистбол Каноэ-поло Пляжный гандбол Ракетбол Вроцлав С 3 по 10 августа в польском Вроцлаве пройдут 10 Всемирные игры по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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