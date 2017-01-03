С 3 по 10 августа в польском Вроцлаве пройдут 10 Всемирные игры по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр.
Гимнастика и танцевальные виды спорта:
Спортивная аэробика
Спортивная акробатика
Артистическая гимнастика
Спортивные танцы
Акробатика на батуте
Точные виды спорта:
Стрельба из лука
Петанк (боча)
Бильярд
Боулинг
Боевые виды спорта:
Джиу-джитсу
Сумо
Каратэ
Силовые виды спорта:
Пауэрлифтинг
Развивающиеся виды спорта:
Хоккей на роликах
Воднолыжный спорт
Спортивное ориентирование
Спасение на водах
Фрисби
Плавание в ластах
Спортивное скалолазание
Воздушные виды спорта
Игры с мячом:
Нетбол
Софтбол
Корфбол
Фистбол
Каноэ-поло
Пляжный гандбол
Ракетбол