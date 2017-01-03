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В СЮЖЕТЕ

X Всемирные игры. Польша - 2017
03.01.2017 10:53
10 Всемирные игры пройдут в 2017 году в польском Вроцлаве
С 3 по 10 августа в польском Вроцлаве пройдут 10 Всемирные игры по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. 

Гимнастика и танцевальные виды спорта:
Спортивная аэробика
Спортивная акробатика
Артистическая гимнастика
Спортивные танцы
Акробатика на батуте

Точные виды спорта:
Стрельба из лука
Петанк (боча)
Бильярд
Боулинг

Боевые виды спорта:
Джиу-джитсу
Сумо
Каратэ

Силовые виды спорта:
Пауэрлифтинг

Развивающиеся виды спорта:
Хоккей на роликах
Воднолыжный спорт
Спортивное ориентирование
Спасение на водах
Фрисби
Плавание в ластах
Спортивное скалолазание
Воздушные виды спорта

Игры с мячом:
Нетбол
Софтбол
Корфбол
Фистбол
Каноэ-поло
Пляжный гандбол
Ракетбол
Города:
Вроцлав
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/03/109885.html
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