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23.06.2021 15:51
Фото https://vfgs.ru/
Команда Санкт-Петербурга стала победителем Чемпионата России по гиревому спорту
Сборная Санкт-Петербурга выиграла Чемпионат России по гиревому спорту, который проходил с 12 по 14 июня в Ростове-на-Дону. В турнире принимали участие более 250 спортсменом из разных регионов РФ.

Второе место заняла команда Калужской области, бронза у хозяев чемпионата, команды Ростовской области.


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/06/23/111518.html
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