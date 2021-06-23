Новости Фото https://vfgs.ru/ Команда Санкт-Петербурга стала победителем Чемпионата России по гиревому спорту Сборная Санкт-Петербурга выиграла Чемпионат России по гиревому спорту, который проходил с 12 по 14 июня в Ростове-на-Дону. В турнире принимали участие более 250 спортсменом из разных регионов РФ.

Второе место заняла команда Калужской области, бронза у хозяев чемпионата, команды Ростовской области.



Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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