Сборная России заняла первое общекомандное место на Первенстве мира по подводному спорту
Российские пловцы заняли первое общекомандное место на Первенстве мира по подводному плаванию, которое проходило с 15 по 18 июня в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро. Сборная России завоевала 15 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Кроме медалей россияне установили 2 юношеских мировых рекорда.
Плавание в ластах - 100 м
Юниоры:
Игнатов Артём (Ростовская область) - 3 место с результатом 00:37.60
Юниорки:
Слисева Диана (Томская область) - 1 место с результатом 00:39.77
Плавание в классических ластах - 100 м:
Юниоры:
Быков Артур (Пермский край) - 1 место с результатом 00:43.47
Юниорки:
Пантина Арина (Ярославская область) - 4 место
Гилева Ирина (Пермский край) - 6 место
Плавание в ластах - 400 м:
Юниорки:
Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 1 место с результатом 03:18.63
Юниоры:
Сорокин Никита (Ярославская область) - 4 место
Балакин Егор (саратовская область) - 8 место
Плавание в ластах - эстафета 4х50м – смешанная:
Россия - 4 место
Подводное плавание - 100 м
Юниоры:
Горелов Иван (Томская область) - 1 место с результатом 00:35.06
Орлов Никита (Ярославкая область) - 3 место с результатом 00:36.16
Юниорки:
Слисева Диана (Томская область) - 1 место - мировой рекорд среди юниоров 00:36.95
Арзамасцева Дарья (Самарская область) - 3 место с результатом 00:39.85
Плавание в ластах - 200 м:
Юниорки:
Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 1 место с результатом 01:30.19
Слисева Диана (Томская область) - 9 место
Юниоры:
Соловьев Матвей (Краснодарский край) - 9 место
Игнатов Артём (Ростовская область) - фальшстарт
Плавание в классических ластах - 200 м:
Юниорки:
Пантина Арина (Ярославская область) - 1 место с результатом 01:45.54
Латенкова Александра (Санкт-Петербург) - 7 место с результатом 01:49.50
Юниоры:
Орлов Андрей (Новосибирская область) - 2 место с результатом 01:38.43
Павловский Тимофей (Пермский край) - 3 место с результатом 01:38.53
Плавание в ластах - 1500 м:
Юниорки:
Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 1 место с результатом 13:38.45
Титова Полина (Свердловская область) - 4 место с результатом 13:58.14
Юниоры:
Балакин Егор (Саратовская область) - 12 место с результатом 13:34.11
Плавание в классчисеских ластах - эстафета 4х100м – смешанная:
Россия - 1 место с результатом 03:05.08
Бабий Богдан (Кемеровская область)
Гилева Ирина (Пермский край)
Пантина Арина (Ярославская область)
Быков Артур (Пермский край)
Плавание в ластах - 50 м
Юниорки:
Слисева Диана (Томская область) - 1 место с результатом 00:17.80
Шушкина Марина (Санкт-Петербург) - 3 место с результатом 00:18.56
Юниоры:
Бабий Богдан (Кемеровская область) - 7 место с результатом 00:17.29
Игнатов Артём (Ростовская область) - 11 место с результатом 00:17.67
Плавание в классических ластах - 50 м:
Юниорки:
Гилева Ирина (Пермский край) - 2 место с результатом 00:22.40
Дорофеева Елизавета (Пермский край) - DSQ
Юниоры:
Быков Артур (Пермский край) - 2 место с результатом 00:19.55
Бабий Богдан (Кемеровская область) - 4 место с результатом 00:20.40
Подводное плавание - 400 м:
Юниорки:
Титова Полина (Свердловская область) - 2 место с результатом 03:17.60
Бушкова Мария (Красноярский край) - 3 место с результатом 03:19.81
Юниоры:
Березовский Егор (Новосибирская обл.) - 3 место с результатом 03:01.51
Савосин Родион (Красноярский край) - 7 место с результатом 03:10.38
Плавание в классических ластах - 400 м:
Юниорки:
Пантина Арина (Ярославская область) - 1 место с юношеским мировым рекордом 03:46.00
Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 2 место с результатом 03:50.55
Юниоры:
Захаров Олег (Омская область) -1 место с результатом 03:33.28
Ануров Даниил (Тульская область) - 3 место с результатом 03:37.69
Плавание в ластах - эстафета 4х200м:
Юниоры:
Россия - 1 место с результатом 05:43.98
Петров Игорь (Красноярский край)
Сорокин Никита (Ярославская область)
Орлов Андрей (Новосибирская область)
Игнатов Артем (Ростовская область)
Ныряние в ластах в длину - 50 м
Юниорки:
Слисева Диана (Томская область) - 1 место - мировой рекорд среди юниоров 00:16.89
Шушкина Марина (Санкт-Петербург) - 7 место с результатом 00:17.50
Юниоры:
Орлов Никита (Ярославкая область) - 4 место с результатом 00:15.38
Бабий Богдан (Кемеровская область) - 10 место с результатом 00:16.08
Плавание в ластах - 800 м:
Юниорки:
Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 1 место с результатом 07:04.20
Медведева Мария (Томская область) - 3 место с результатом 07:07.52
Юниоры:
Сорокин Никита (Ярославская область) - 4 место с результатом 06:37.77
Балакин Егор (Саратовская область) - 8 место с результатом 06:51.97
Плавание в ластах - эстаяета 4х100 м:
Юниорки:
Россия - 1 место с результатом 02:42.79
Слисева Диана (Томская область)
Шушкина Марина (Санкт-Петербург)
Арзамасцева Дарья (Саарская область)
Сидоркина Ксения (Свердловская область)
Юниоры:
Россия - 2 место с результатом 002:29.71
Петров Игорь (Красноярский край)
Иванович Гордей (Томская область)
Соловьев Матвей (Краснодарский край)
Игнатов Артём (Ростовская область)