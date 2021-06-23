Новости Фото http://www.ruf.ru/ Сборная России заняла первое общекомандное место на Первенстве мира по подводному спорту Российские пловцы заняли первое общекомандное место на Первенстве мира по подводному плаванию, которое проходило с 15 по 18 июня в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро. Сборная России завоевала 15 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Кроме медалей россияне установили 2 юношеских мировых рекорда.





Плавание в ластах - 100 м

Юниоры: Игнатов Артём (Ростовская область) - 3 место с результатом 00:37.60 Юниорки: Слисева Диана (Томская область) - 1 место с результатом 00:39.77

Плавание в классических ластах - 100 м: Юниоры: Быков Артур (Пермский край) - 1 место с результатом 00:43.47 Юниорки: Пантина Арина (Ярославская область) - 4 место Гилева Ирина (Пермский край) - 6 место

Плавание в ластах - 400 м: Юниорки: Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 1 место с результатом 03:18.63 Юниоры: Сорокин Никита (Ярославская область) - 4 место Балакин Егор (саратовская область) - 8 место

Плавание в ластах - эстафета 4х50м – смешанная: Россия - 4 место

Подводное плавание - 100 м Юниоры: Горелов Иван (Томская область) - 1 место с результатом 00:35.06 Орлов Никита (Ярославкая область) - 3 место с результатом 00:36.16 Юниорки: Слисева Диана (Томская область) - 1 место - мировой рекорд среди юниоров 00:36.95 Арзамасцева Дарья (Самарская область) - 3 место с результатом 00:39.85

Плавание в ластах - 200 м: Юниорки: Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 1 место с результатом 01:30.19 Слисева Диана (Томская область) - 9 место Юниоры: Соловьев Матвей (Краснодарский край) - 9 место Игнатов Артём (Ростовская область) - фальшстарт

Плавание в классических ластах - 200 м: Юниорки: Пантина Арина (Ярославская область) - 1 место с результатом 01:45.54 Латенкова Александра (Санкт-Петербург) - 7 место с результатом 01:49.50 Юниоры: Орлов Андрей (Новосибирская область) - 2 место с результатом 01:38.43 Павловский Тимофей (Пермский край) - 3 место с результатом 01:38.53

Плавание в ластах - 1500 м: Юниорки: Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 1 место с результатом 13:38.45 Титова Полина (Свердловская область) - 4 место с результатом 13:58.14 Юниоры: Балакин Егор (Саратовская область) - 12 место с результатом 13:34.11

Плавание в классчисеских ластах - эстафета 4х100м – смешанная: Россия - 1 место с результатом 03:05.08 Бабий Богдан (Кемеровская область) Гилева Ирина (Пермский край) Пантина Арина (Ярославская область) Быков Артур (Пермский край)

Плавание в ластах - 50 м Юниорки: Слисева Диана (Томская область) - 1 место с результатом 00:17.80 Шушкина Марина (Санкт-Петербург) - 3 место с результатом 00:18.56

Юниоры: Бабий Богдан (Кемеровская область) - 7 место с результатом 00:17.29 Игнатов Артём (Ростовская область) - 11 место с результатом 00:17.67

Плавание в классических ластах - 50 м: Юниорки: Гилева Ирина (Пермский край) - 2 место с результатом 00:22.40 Дорофеева Елизавета (Пермский край) - DSQ Юниоры: Быков Артур (Пермский край) - 2 место с результатом 00:19.55 Бабий Богдан (Кемеровская область) - 4 место с результатом 00:20.40

Подводное плавание - 400 м: Юниорки: Титова Полина (Свердловская область) - 2 место с результатом 03:17.60 Бушкова Мария (Красноярский край) - 3 место с результатом 03:19.81 Юниоры: Березовский Егор (Новосибирская обл.) - 3 место с результатом 03:01.51 Савосин Родион (Красноярский край) - 7 место с результатом 03:10.38

Плавание в классических ластах - 400 м: Юниорки: Пантина Арина (Ярославская область) - 1 место с юношеским мировым рекордом 03:46.00 Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 2 место с результатом 03:50.55 Юниоры: Захаров Олег (Омская область) -1 место с результатом 03:33.28 Ануров Даниил (Тульская область) - 3 место с результатом 03:37.69

Плавание в ластах - эстафета 4х200м: Юниоры: Россия - 1 место с результатом 05:43.98 Петров Игорь (Красноярский край) Сорокин Никита (Ярославская область) Орлов Андрей (Новосибирская область) Игнатов Артем (Ростовская область)

Ныряние в ластах в длину - 50 м Юниорки: Слисева Диана (Томская область) - 1 место - мировой рекорд среди юниоров 00:16.89 Шушкина Марина (Санкт-Петербург) - 7 место с результатом 00:17.50 Юниоры: Орлов Никита (Ярославкая область) - 4 место с результатом 00:15.38 Бабий Богдан (Кемеровская область) - 10 место с результатом 00:16.08

Плавание в ластах - 800 м: Юниорки: Сидоркина Ксения (Свердловская область) - 1 место с результатом 07:04.20 Медведева Мария (Томская область) - 3 место с результатом 07:07.52 Юниоры: Сорокин Никита (Ярославская область) - 4 место с результатом 06:37.77 Балакин Егор (Саратовская область) - 8 место с результатом 06:51.97

Плавание в ластах - эстаяета 4х100 м: Юниорки: Россия - 1 место с результатом 02:42.79 Слисева Диана (Томская область) Шушкина Марина (Санкт-Петербург) Арзамасцева Дарья (Саарская область) Сидоркина Ксения (Свердловская область) Юниоры: Россия - 2 место с результатом 002:29.71 Петров Игорь (Красноярский край) Иванович Гордей (Томская область) Соловьев Матвей (Краснодарский край) Игнатов Артём (Ростовская область)







Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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