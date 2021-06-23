«Барселона» укрепляет состав, чтобы вернуть чемпионский титул в Испании

Каталонский клуб до последних туров минувшего сезона боролся с «Атлетико» и «Реалом» за победу в чемпионате Испании. Эксперты букмекерской конторы Мелбет давали коэффициент 3.15 на то, что «Барселона» станет чемпионом. Кстати, Мелбет предлагал один из самых выводных коэффициентов на каталонский клуб. О том, как букмекер распределяет маржу по котировкам, расскажет обзор с отзывами о легальной БК Мелбет на портале BetON.ru.

Но подопечным Рональда Кумана не суждено было взять золотые медали. По этой причине летом с ним могут расстаться, хотя руководство «Барселоны» официально поддерживает нидерландского специалиста. Тем временем, боссы каталонцев ведут активные переговоры с потенциальными новичками.

Усиление из сборной Нидерландов

Каталонцы давно следят за полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, но его будущее остается неопределенным. «Барселона» хотела объявить о контракте с 30-летним футболистом сборной Нидерландов в ближайшие дни. Но в переговоры вмешались представители ПСЖ, которые сделали более выгодное предложение игроку. Повторить предложение французов «Барса» не может, но каталонский клуб не хочет упустить футболиста. По данным газеты Marca, сейчас рассматривается вопрос об увеличении первоначального предложения. Для Вейналдума важным фактором для перхода в «Барсу» является Рональд Куман на посту тренера. В минувшем сезоне Вейналдум провел тридцать восемь матчей в АПЛ в составе «Ливерпуля» и забил два гола.

Также одной ногой в Каталонии нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай. По данным известного инсайдера Николо Скиры, 27-летний форвард подпишет с каталонским клубом контракт на три года. Оклад Депая составит пять миллионов евро в год плюс бонусы. При этом, Депай достанется «Барсе» бесплатно, ведь летом у него истекает срок контракта с «Лионом». В минувшем сезоне Мемфис забил двадцать голов и сделал двенадцать ассистов в тридцати семи встречах чемпионата Франции.

Смена защитников и вопросы к Дембеле

«Барселона» может отпустить защитника Хуниора Фирпо. Как сообщает издание Diario Sport, 24-летний представитель обороны заинтересовал ряд клубов АПЛ. В частности, Фирпо хотят купить представители «Вест Хэма» и «Саутгемптона». «Барса» готова отдать игрока за шестнадцать миллионов евро без учета бонусов. Потенциальные покупатели согласны столько заплатить. В минувшем сезоне Фирпо провел семь встреч за «Барселону» в Ла Лиге.

Также каталонцы объявили, что в обороне команды будет играть защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия. 20-летний испанец вернулся в «Барселону» и подписал контракт с каталонцами до лета 2026-го года. В соглашении прописаны отступные за Гарсию, которые равны четыремстам миллионам евро. Отметим, что Эрик является воспитанником «Барселоны». В 2018-м он перебрался в английский клуб, а сейчас покинул «Сити» на правах свободного агента.

Большие вопросы у руководства каталонцев вызывает Усман Дембеле. Полузащитник может покинуть «Барселону». Дело в том, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и совет директоров клуба заинтересованы в продлении контракта с 24-летним французом. Но агент Дембеле и сам игрок тормозят переговоры. Каталонцы подозревают, что у Дембеле есть предложения от других клубов, и игрок хочет подождать завершения Евро, где Усман может проявить себя. Отметим, что контракт Дембеле с «Барселоной» действителен до июня 2022-го года.