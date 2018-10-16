Фестиваль «Северная ходьба – народный спорт России» успешно завершил осеннюю сессию

Десятки инструкторов и спортсменов-ходоков из Москвы и Подмосковья приняли участие в осенней сессии фестиваля ходьбы с палками «Северная ходьба – народный спорт России».





Эта акция, организованная Российской Федерацией северной ходьбы, состоялась 14 октября в Битцевском лесопарке – ее апогеем стал массовый заход североходцев на дистанцию 10,2 км, приуроченный к традиционному легкоатлетическому забегу «7 холмов» под эгидой Москомспорта и спортивного клуба «Парсек».





Напомним, что проект «Северная ходьба – народный спорт России» стартовал в январе 2018 года в двух регионах страны – Москве и Ростовской области, и в рамках его осуществления уже проведены 29 мероприятий различного формата – фестивали, соревнования, маркировка маршрутов в парковых зонах и семинары по обучению инструкторов, позволившие сформировать среди населения 120 новых групп и клубов северной ходьбы. Кроме того, под эгидой проекта состоялись такие резонансные события, как первый Гран-При России и IV Открытый Кубок Москвы по северной ходьбе.



