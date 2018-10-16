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16.10.2018 12:28
Фестиваль «Северная ходьба – народный спорт России» успешно завершил осеннюю сессию
Десятки инструкторов и спортсменов-ходоков из Москвы и Подмосковья приняли участие в осенней сессии фестиваля ходьбы с палками «Северная ходьба – народный спорт России».

Эта акция, организованная Российской Федерацией северной ходьбы, состоялась 14 октября в Битцевском лесопарке – ее апогеем стал массовый заход североходцев на дистанцию 10,2 км, приуроченный к традиционному легкоатлетическому забегу «7 холмов» под эгидой Москомспорта и спортивного клуба «Парсек».

Напомним, что проект «Северная ходьба – народный спорт России» стартовал в январе 2018 года в двух регионах страны – Москве и Ростовской области, и в рамках его осуществления уже проведены 29 мероприятий различного формата – фестивали, соревнования, маркировка маршрутов в парковых зонах и семинары по обучению инструкторов, позволившие сформировать среди населения 120 новых групп и клубов северной ходьбы. Кроме того, под эгидой проекта состоялись такие резонансные события, как первый Гран-При России и IV Открытый Кубок Москвы по северной ходьбе.

Итогом проекта «Северная ходьба – народный спорт России» в уходящем году станет отчетная Конференция, которая состоится 24 ноября 2018 года в Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения в Москве. На будущий год проект ожидает масштабное продолжение – по замыслу РФСХ, охват аудитории данной программы должен вырасти минимум втрое. 
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/16/111086.html
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16.10.2018 12:28
Фестиваль «Северная ходьба – народный спорт России» успешно завершил осеннюю сессию
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