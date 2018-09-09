Пляжный футбол

Сборная России по пляжному футболу впервые за 12 лет не смогла войти в тройку лучших в Евролиге

Российские футболисты-пляжники впервые за 12 лет не вошли в тройку лучших команд в Евролиге, Суперфинал котоой прохидил на минувшей неделе на Сардинии (Италия).



В матче за третье место россияне уступили команде Португалии в серии пенальти. Основное время встречи, состоявшейся в воскресенье, завершилось со счетом 3:3. В дополнительное время соперники обменялись забитыми голами. В серии послематчевых ударов удачливее оказались португальцы - 3:2.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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