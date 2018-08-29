Новости Команда St. Regis выиграла XIII открытый чемпионат России по конному поло 25 августа в «Московском поло клубе» состоялся XIII открытый чемпионат России по конному поло. Данный чемпионат с 2005 года является самым знаковым и престижным соревнованием России, понаблюдать за которым приезжает большое количество поклонников этого вида спорта.



За победу боролись команда «Московского поло клуба» и команда St.Regis, в составы которых вошди опытные российские игроки и два профессональных игрока из Аргентины. В четвертом чаккере развернулась настоящая борьба за первое место, счет вела то команда St. Regis, то команда Московского Поло Клуба, в итоге на последних минутах четвертого чаккера команда St. Regis вырвалась вперед, забив решающий пятый гол. Турнир закончился со счетом 5:4.



Лучшим игроком матча матча признан Михаил Родзянко – директор Московского поло клуба, а также лучший игрок России с гандикапом 3 балла. Лучшим поло-пони была признана Салина, хозяином которой является Алексей Родзянко.





Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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