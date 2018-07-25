Водное поло

Мужская сборная России уступила команде Италии в матче 1/4 финала ЧЕ по водному поло

Российские ватерполисты потерпели поражение от сборной Италии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по водному поло, который проходит в эти дни в Барселоне.





Встреча состоялась во вторник и завершилась со счетом 11:1 в пользу итальянцев.