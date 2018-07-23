Пляжный футбол

Мужская сборная России по пляжному футболу стала победителем этапа Евролиги в Москве

Российские футболисты-пляжники стали победителями этапа Евролиги, который проходил на минувшей неделе в Москве.





В заключительной встрече турнира сборная России выиграла у команды Швейцарии со счетом 3:2. В составе российской сборной голы забили Дмитрий Шишин и Артур Папоротный. Победу хозяевам принес гол Юрия Крашенинникова в дополнительном периоде.



