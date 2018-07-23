23.07.2018 15:11
Пляжный футбол
Мужская сборная России по пляжному футболу стала победителем этапа Евролиги в Москве
Российские футболисты-пляжники стали победителями этапа Евролиги, который проходил на минувшей неделе в Москве.
В заключительной встрече турнира сборная России выиграла у команды Швейцарии со счетом 3:2. В составе российской сборной голы забили Дмитрий Шишин и Артур Папоротный. Победу хозяевам принес гол Юрия Крашенинникова в дополнительном периоде.
Сборная Швейцарии стала второй, команда Азербайджана заняла третье место, поляки - четвертое (все - по три очка).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/23/111003.html