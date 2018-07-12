Команда «Московского поло клуба» стала победителем турнира по поло «Золотой Кубок России»

7 июля в «Московском поло клубе» состоялся турнир «Золотой Кубок России», в котором приняли участие команда «Сигнет» и команда «Московский поло клуб».





Команда «Сигнет» была представлена Глебом Фетисовым, Борисом Асоевым, Эрнаном Траверсо – Лаклау и Просковьей Рощиной. За команду «Московский поло клуб» выступили

Алексей Родзянко, Александра Родзянко, Игорь Кузнецов и Михаил Родзянко. Первый чаккер закончился со счетом 3:0 в пользу команды «Сигнет». Но во втором чаккере «Московскому поло клубу» удалось забыть 2 гола, что значительно уменьшило разрыв в

счете. В последующий двух чаккерах игра стала еще более напряженной и обеим командам удалось забить еще пару голов. В конечном итоге со счетом 6:6,5 победу одержала команда

«Московского поло клуба».





Лучшим игроком была признана Александра Родзянко. Лучшей поло – пони названа Лила (владелец Алексей Родзянко).



