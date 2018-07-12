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12.07.2018 10:31
Команда «Московского поло клуба» стала победителем турнира по поло «Золотой Кубок России»
7 июля в «Московском поло клубе» состоялся турнир «Золотой Кубок России», в котором приняли участие команда «Сигнет» и команда «Московский поло клуб».

Команда «Сигнет» была представлена Глебом Фетисовым, Борисом Асоевым, Эрнаном Траверсо – Лаклау и Просковьей Рощиной. За команду «Московский поло клуб» выступили
Алексей Родзянко, Александра Родзянко, Игорь Кузнецов и Михаил Родзянко. Первый чаккер закончился со счетом 3:0 в пользу команды «Сигнет». Но во втором чаккере «Московскому поло клубу» удалось забыть 2 гола, что значительно уменьшило разрыв в
счете. В последующий двух чаккерах игра стала еще более напряженной и обеим командам удалось забить еще пару голов. В конечном итоге со счетом 6:6,5 победу одержала команда
«Московского поло клуба».

Лучшим игроком была признана Александра Родзянко. Лучшей поло – пони названа Лила (владелец Алексей Родзянко).


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/12/110990.html
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