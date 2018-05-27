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27.05.2018 10:44
Синтез Казань
Казанский "Синтез" стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло
Ватерполисты казанского "Синтеза" стали обладателями бронзовых наград чемпионата России среди мужских команд.

В серии до трех побед казанские ватерполисты обыграли "Штурм-2002" из Московской области 3-0. Решающая встреча завершилась со счетом 10:9.

За золото чемпионата России борются "Спартак-Волгоград" и московское "Динамо" (счет в серии 1-2).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/27/110949.html
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