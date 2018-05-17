Новости Кристалл Санкт-Петербург пляжный футбол Санкт-петербургский "Кристалл" стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу Санкт-петербургский "Кристалл" стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу. В матче за Суперкубок России по пляжному футболу "Кристалл" обыграл московский "Локомотив"со счетом 4:3. В составе победителей голы забили Дмитрий Карташов (11-я минута), Дмитрий Шишин (15 и 24) и Владислав Аксенов (22). У хозяев хет-трик оформил Алексей Крутиков (10, 23 и 29).

"Локомотив" в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, "Кристалл" стал обладателем Кубка России. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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