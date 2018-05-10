Новости США - Венгрия водное поло, фото с zimbio.com Московское "Динамо" проиграло хорватскому "Юг Дубровнику" в матче ватерпольной Лиги чемпионов Ватерполисты московского "Динамо" потерпели поражение от хорватского "Юг Дубровника" в матче Лиги чемпионов.

Встреча состоялась в среду в Дубровнике и завершилась победой хозяев со счетом 15:10 (2:2, 4:2, 6:5, 3:1).

"Динамо" с 22 очками заняло пятое место в группе и не смогла пробиться в "Финал восьми". Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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