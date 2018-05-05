05.05.2018 21:43
Виолетта Колобова, фото с rusfencing.ru
Россиянка Колобова заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах
Российская шпажистка завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В полуфинале Колобова проиграла французской спортсменке Лоранс Эпе со счетом 11:15. Она же в решающем поединке потерпела поражение от китаянки Сунь Ивэнь - 9:15.
Вторая бронзовая медаль досталась кореянке Чхве Ин Джон, в полуфинале проигравшей Сун Ивэнь - 11:15.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/05/110929.html