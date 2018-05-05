Виолетта Колобова, фото с rusfencing.ru

Россиянка Колобова заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах

Российская шпажистка завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходит в Дубае (ОАЭ).





В полуфинале Колобова проиграла французской спортсменке Лоранс Эпе со счетом 11:15. Она же в решающем поединке потерпела поражение от китаянки Сунь Ивэнь - 9:15.



