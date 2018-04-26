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Чемпионат Европы по бадминтону. Испания - 2018
26.04.2018 10:42
Россияне успешно стартовали на чемпионате Европы по бадминтону в Испании
В испанском городе Уэльва проходит чемпионат Европы по бадминтону.

В 1/16 финала российский дуэт Владимир Иванов и Иван Созонов обыграл представителей Австрии Доминика Стипсица/Романа Цирнвальда – 21:14, 21:14. В следующем туре россияне сразятся с Милошем Бохатом/Адамом Чвалиной из Польши.

Также в 1/8 финала в парном разряде вышли россияне Константин Абрамов/Александр Зинченко, перегиравшие поляков Павела Прадзинского/Яна Рудзинского – 21:13, 21:18, и Екатерина Болотова/Алина Давлетова, победившие представительниц Словении Изу Салехар/Лиа Салехар – 21:18, 21:11.

В одиночном разряде в 1/16 финала россиянин Владимир Мальков одержал победу над Гергели Краусем из Венгрии – 21:11, 21:8. Другой российский бадминтонист Сергей Сирант проиграл голландцу Марку Кальяу – 19:21, 19:21.

Другие результаты 1/16 финала с участием россиян:

Евгения Косецкая (Россия) – Мария Улитина (Украина) – 22:20, 21:14

Евгений Дремин/Денис Грачев (Россия) – Элои Адам/Сами Корве (Франция) – 21:23, 21:15, 22:20.
Города:
Уэльва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/26/110921.html
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