Новости КИНЕФ-Сургутнефтегаз водное поло Ватерполистки клуба "Кинеф-Сургутнефтегаз" вновь завоевали Кубок России Ватерполистки клуба "Кинеф-Сургутнефтегаз" (Кириши) в 11-й раз стали обладательницами Кубка России.

В финале девушки переиграли "Динамо-Уралочку" из Златоуста. Встреча состоялась в воскресенье в Киришах (Ленинградская область) и завершилась со счетом 10:8 в пользу хозяек бассейна.

В матче за бронзу волгоградский "Спартак" обыграл московскую команду "Динамо-СКИФ ЦСП Крылатское" - 6:5. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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