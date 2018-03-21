Соревнования проводились между сборными командами 17 ведущих московских ВУЗов в двух дисциплинах:

1. Мужская команда основной состав 8 человек и 4 запасных. Общий вес основного состава не более 720 кг.;

2. Смешанная команда основной состав 8 человек, где 4 мужчины, 4 женщины, а также запасные 4 человека, где 2 мужчины и 2 женщины. Общий вес основного состава не более 600 кг.





Победителями среди мужских команд стали представители Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), второе место заняли студенты из Московского государственного социального университета, тройку призеров замкнула команда из Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.



