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21.03.2018 12:47
Перетягивание каната
Команды РГУФК и РГАУ-МСХА стали победителями турнира по перетягиванию каната рамках XXX Московских Студенческих Спортивных Игр
27 февраля 2018 года прошли соревнования по перетягиванию каната в рамках XXX Московских Студенческих Спортивных Игр. МССИ  проводятся ежегодно среди команд образовательных организаций высшего образования города Москвы и Московской области, аккредитованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Организаторами турнира по перетягиванию каната выступили Региональная общественная организация "Московская федерация перетягивания каната" от лица Всероссийской федерации перетягивания каната и Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз».

 Соревнования проводились между сборными командами 17 ведущих московских ВУЗов в двух дисциплинах:
1. Мужская команда основной состав 8 человек и 4 запасных. Общий вес основного состава не более 720 кг.;
2. Смешанная команда основной состав 8 человек, где 4 мужчины, 4 женщины, а также запасные 4 человека, где 2 мужчины и 2 женщины. Общий вес основного состава не более 600 кг.

Победителями среди мужских команд стали представители Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), второе место заняли студенты из Московского государственного социального университета, тройку призеров замкнула команда из Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В категории смешанных команд первенствовали спортсмены Российского государственного аграрного университета МСХА им. Тимирязева, серебро у представителей Московского университета путей и сообщения, бронзу завоевали Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК).
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/21/110877.html
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