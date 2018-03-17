Новости Хоккей с мячом (бенди) "Енисей" и "СКА-Нефтяник" сыграют в финале плей-офф чемпионат России по хоккею с мячом В финале плей-офф чемпионат России по хоккею с мячом встретятся красноярский "Енисей" и хабаровский "СКА-Нефтяник".

В полуфинальной серии "Енисей" нанес поражение кемеровскому "Кузбассу" со счетом 3-0. Второй финалист переиграл иркутский клуб "Байкал-Энергия" (3-0). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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