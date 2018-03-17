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17.03.2018 20:25
Хоккей с мячом (бенди)
"Енисей" и "СКА-Нефтяник" сыграют в финале плей-офф чемпионат России по хоккею с мячом
В финале плей-офф чемпионат России по хоккею с мячом встретятся красноярский "Енисей" и хабаровский "СКА-Нефтяник". 

В полуфинальной серии "Енисей" нанес поражение кемеровскому "Кузбассу" со счетом 3-0. Второй финалист переиграл иркутский клуб "Байкал-Энергия" (3-0).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/17/110872.html
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