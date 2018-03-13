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13.03.2018 21:27
Команда «Московский поло клуб» стала победителем финального турнира зимнего сезона
10 марта в «Московском поло клубе» состоялся «Кубок Целеево по поло на снегу». В четвертом, финальном турнире зимнего сезона сыграли три команды: «Метрополь» (Россия), «Московский поло клуб» (Россия) и «Целеево» (Россия). Игры прошли по системе раунд-робин  –  три коротких матча по два чаккера (периода), вместо стандартных четырех. 

Победителем турнира стала команда «Московский поло клуб», набравшая 10 очков. 
Результаты матчей:
Первый матч: «Метрополь» / «Целеево» – 2:1
Второй матч «Метрополь» / «Московский поло клуб» – 3,5:6
Третий матч «Целеево» / «Московский поло клуб» – 3,5:4
Лучшим игроком была признана Марина Белякова («Целеево»), лучшим поло-пони – Гонах (владелец – Алексей Родзянко). 
Составы команд:
«Метрополь»: Дмитрий Козаченко, Алексей Родзянко, Егор Заостровцев.
«Целеево»: Марина Белякова, Алёна Чехова, Борис Асоев.
«Московский поло клуб»: Глеб Фетисов, Екатерина Козаченко, Михаил Родзянко.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/13/110869.html
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