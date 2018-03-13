Команда «Московский поло клуб» стала победителем финального турнира зимнего сезона
10 марта в «Московском поло клубе» состоялся «Кубок Целеево по поло на снегу». В четвертом, финальном турнире зимнего сезона сыграли три команды: «Метрополь» (Россия), «Московский поло клуб» (Россия) и «Целеево» (Россия). Игры прошли по системе раунд-робин – три коротких матча по два чаккера (периода), вместо стандартных четырех.
Победителем турнира стала команда «Московский поло клуб», набравшая 10 очков.
Результаты матчей:
Первый матч: «Метрополь» / «Целеево» – 2:1
Второй матч «Метрополь» / «Московский поло клуб» – 3,5:6
Третий матч «Целеево» / «Московский поло клуб» – 3,5:4
Лучшим игроком была признана Марина Белякова («Целеево»), лучшим поло-пони – Гонах (владелец – Алексей Родзянко).
Составы команд:
«Метрополь»: Дмитрий Козаченко, Алексей Родзянко, Егор Заостровцев.
«Целеево»: Марина Белякова, Алёна Чехова, Борис Асоев.
«Московский поло клуб»: Глеб Фетисов, Екатерина Козаченко, Михаил Родзянко.