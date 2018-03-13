Новости Команда «Московский поло клуб» стала победителем финального турнира зимнего сезона 10 марта в «Московском поло клубе» состоялся «Кубок Целеево по поло на снегу». В четвертом, финальном турнире зимнего сезона сыграли три команды: «Метрополь» (Россия), «Московский поло клуб» (Россия) и «Целеево» (Россия). Игры прошли по системе раунд-робин – три коротких матча по два чаккера (периода), вместо стандартных четырех.

Победителем турнира стала команда «Московский поло клуб», набравшая 10 очков. Результаты матчей: Первый матч: «Метрополь» / «Целеево» – 2:1 Второй матч «Метрополь» / «Московский поло клуб» – 3,5:6 Третий матч «Целеево» / «Московский поло клуб» – 3,5:4 Лучшим игроком была признана Марина Белякова («Целеево»), лучшим поло-пони – Гонах (владелец – Алексей Родзянко). Составы команд: «Метрополь»: Дмитрий Козаченко, Алексей Родзянко, Егор Заостровцев. «Целеево»: Марина Белякова, Алёна Чехова, Борис Асоев. «Московский поло клуб»: Глеб Фетисов, Екатерина Козаченко, Михаил Родзянко. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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