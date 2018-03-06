Водное поло, фото visualrian.ru

Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 года вновь пройдет в России

Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет на территории России, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Федерации водного поло России (ФВПР).





В 2017 году Суперфинал состоялся в Рузе.





"Мы имеем подтверждение от FINA по поводу проведения мужского Суперфинала в России", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ФВПР.





"Как вариант рассматривается Руза. Где конкретно будет проводиться Суперфинал, еще предстоит утвердить", - сообщили в ФВПР.



