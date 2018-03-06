06.03.2018 21:36
Водное поло, фото visualrian.ru
Суперфинал Мировой лиги по водному поло в 2018 года вновь пройдет в России
Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло в 2018 году снова пройдет на территории России, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Федерации водного поло России (ФВПР).
В 2017 году Суперфинал состоялся в Рузе.
"Мы имеем подтверждение от FINA по поводу проведения мужского Суперфинала в России", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ФВПР.
"Как вариант рассматривается Руза. Где конкретно будет проводиться Суперфинал, еще предстоит утвердить", - сообщили в ФВПР.
Суперфинал запланирован на середину июня 2018 года.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/06/110863.html