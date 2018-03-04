Новости ЖГК Ростов-Дон Гандболистки "Ростова-Дона" вновь переиграли словенский "Крим" в матче Лиги чемпионов Гандболистки "Ростова-Дона" на выезде одержали победу над словенским "Кримом" в матче основного раунда Лиги чемпионов.

Встреча группы 1, прошедшая в субботу в Словении, завершилась со счетом 35:26 в пользу российской команды.

В следующем матче турнира "Ростов-Дон" сыграет 10 марта дома с румынским "КСМ Бухарест". Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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