Матчи первого этапа чемпионата России проходили со 2 ноября 2017 года по 2 марта 2018 года, матчи стадии плей-офф состоятся с 5 марта по 25 марта.
"Енисей" одержал победы в 23 матчах, потерпев всего три поражения и набрав 69 очков. Второе место занял действующий чемпион страны хабаровский "СКА-Нефтяник" (67 очков), на третьей позиции - иркутский клуб "Байкал-Энергия" (51).
Право продолжить борьбу за призовые места также завоевали кемеровский "Кузбасс" (46), новосибирский "Сибсельмаш" (46), московское "Динамо " (45), ульяновская "Волга" (45) и "Уральский Трубник" из Первоуральска (43).