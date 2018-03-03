Хоккей с мячом (бенди)

"Енисей" стал победителем регулярного чемпионата России по бенди

Матчи первого этапа чемпионата России проходили со 2 ноября 2017 года по 2 марта 2018 года, матчи стадии плей-офф состоятся с 5 марта по 25 марта.





"Енисей" одержал победы в 23 матчах, потерпев всего три поражения и набрав 69 очков. Второе место занял действующий чемпион страны хабаровский "СКА-Нефтяник" (67 очков), на третьей позиции - иркутский клуб "Байкал-Энергия" (51).



