Новости Определились чемпионы России 2018 по стрельбе из арбалета С 15 по 18 февраля 2018 года в Волоколамске (Московская область) проходил чемпионат России по стрельбе из арбалета в закрытых помещениях. Спортсмены соревновались в стрельбе из полевого арбалета на дистанции 18 метров. Были проведены командные соревнования (60 выстрелов) и личные соревнования (120 выстрелов) плюс финал. Соревнования проводились с раздельным зачетом среди мужчин и женщин. В этом году в соревнованиях приняли участие 54 участника из 8 субъектов Российской Федерации. Основная борьба развернулась между спортсменами г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Московской области.





Личные соревнования (мужчины) АП-18 м, 120 выстрелов + финал: 1. место Андрей Тертычный (г. Москва) 2. место Дмитрий Молчанов (г. Москва) 3. место Артем Попов (г. Москва)

Личные соревнования (женщины) АП-18 м, 120 выстрелов + финал: 1. место Ольга Климова (г. Москва) 2. место Лолита Кочетова (г. Москва) 3. место Анна Журавлева (г. Химки, Московской области)

АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования (мужчины): 1. место г. Москва (Дмитрий Молчанов, Артем Попов, Андрей Тертычный) 2. место Пермский край (Владимир Корягин, Артем Трапезников, Евгений Вершинин). 3. место Московская область (Алексей Борисов, Павел Савинич, Александр Косицын).

АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования (женщины): 1. место г. Москва (Елена Короленко, Лолита Кочетова, Ольга Климова) 2. место Московская область (Анна Журавлева, Инна Будаева, Злата Байкова) 3. место Хабаровский край (Линда Манцурова)

Фото с соревнований можно посмотреть здесь .

По материалам Федерации стрельбы из арбалета России. Москва Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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