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25.02.2018 16:37
Наталья Ковалёва и Дмитрий Сурин защитили титул чемпионов России по го среди пар
23-24 февраля в Москве традиционно прошел Чемпионат России по игре Го среди пар. В зале танцевально-спортивного комплекса INDANCE района Лефортово собралось 24 пары - рекордное количество для российских соревнований.

Свой чемпионский титул защитили Наталья Ковалёва (Челябинск) и Дмитрий Сурин (Санкт-Петербург), однако победа далась им нелегко, а результат был не определён до последних минут. Другая сильная пара игроков из Казани, Айгуль Фазулзянова и Александр Динерштейн, выиграли у будущих чемпионов в личной встрече, однако в последнем туре проиграли паре, занявшей в итоге четвертое место, Гузель Шарафеевой (Казань) и Игорю Тычко (Калининград). Третье место заняла сильнейшая семейная пара из Москвы: Дина Бурдакова и Игорь Бурнаевский.


Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/25/110841.html
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