Новости Наталья Ковалёва и Дмитрий Сурин защитили титул чемпионов России по го среди пар 23-24 февраля в Москве традиционно прошел Чемпионат России по игре Го среди пар. В зале танцевально-спортивного комплекса INDANCE района Лефортово собралось 24 пары - рекордное количество для российских соревнований.

Свой чемпионский титул защитили Наталья Ковалёва (Челябинск) и Дмитрий Сурин (Санкт-Петербург), однако победа далась им нелегко, а результат был не определён до последних минут. Другая сильная пара игроков из Казани, Айгуль Фазулзянова и Александр Динерштейн, выиграли у будущих чемпионов в личной встрече, однако в последнем туре проиграли паре, занявшей в итоге четвертое место, Гузель Шарафеевой (Казань) и Игорю Тычко (Калининград). Третье место заняла сильнейшая семейная пара из Москвы: Дина Бурдакова и Игорь Бурнаевский.



Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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