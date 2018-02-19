19.02.2018 11:50
Победителем Открытого чемпионата России по поло на снегу стала швейцарская команда Quantocoin
17 февраля в «Московском поло клубе» состоялся Открытый чемпионат России по поло на снегу. Его участниками стали команды «Метрополь» (Россия) и Quantocoin (Швейцария). Победу в турнире со счетом 10:6 одержали швейцарцы.
Российская команда «Метрополь» была представлена Алексисом Родзянко (Alexis Rodzianko), Александром Патютко (Alexander Patyutko) и Михаилом Родзянко (Misha Rodzianko). В состав команды Quantocoin вошли Симон Люгенбюль (Simon Lugenb&252;hl), Фелипэ Дана (Felipe Dana) и Рикардо Дана (Ricardo Dana). Лучшим игроком был назван самый молодой участник матча, четырнадцатилетний швейцарец Фелипэ Дана. Лучшей лошадью признали Пинту (владелец Алексис Родзянко).
Фото с можно посмотреть здесь.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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