Победителем Открытого чемпионата России по поло на снегу стала швейцарская команда Quantocoin

17 февраля в «Московском поло клубе» состоялся Открытый чемпионат России по поло на снегу. Его участниками стали команды «Метрополь» (Россия) и Quantocoin (Швейцария). Победу в турнире со счетом 10:6 одержали швейцарцы.





Российская команда «Метрополь» была представлена Алексисом Родзянко (Alexis Rodzianko), Александром Патютко (Alexander Patyutko) и Михаилом Родзянко (Misha Rodzianko). В состав команды Quantocoin вошли Симон Люгенбюль (Simon Lugenb&252;hl), Фелипэ Дана (Felipe Dana) и Рикардо Дана (Ricardo Dana). Лучшим игроком был назван самый молодой участник матча, четырнадцатилетний швейцарец Фелипэ Дана. Лучшей лошадью признали Пинту (владелец Алексис Родзянко).



