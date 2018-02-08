Стань частью стрелкового искусства на выставке «Выстрел 2018»!

10 и 11 февраля КВЦ "Сокольники" станет местом, где слово "выстрел" не пустой звук, а повод необычно провести выходные, погружаясь в стрелковый мир вместе с выставкой «Выстрел 2018».





«Выстрел 2018» - уникальная выставка, которая покажет всем желающим, что процесс стрельбы способен по-настоящему вдохновлять не только на спортивные победы, но и раскрывать скрытые стрелковые таланты начинающих участников соревнований на меткость. Выставка соберет в одном месте профессиональных и начинающих спортсменов, производителей экипировки и орудий стрельбы, стрелковые команды и влиятельных представителей стрелкового мира. Участниками выставки станут многочисленные спортивные федерации: "Федерация высокоточной стрельбы России", "Федерация стрельбы из арбалета России", "Российская Федерации стрельбы из лука", "Федерация спортивного стрелкового многоборья", МРОО «Федерация кудо», ОСОО "Федерация практической стрельбы России".





Посетители, вне зависимости от возраста и уровня владения стрелковым оружием, смогут принять участие на интерактивных стендах и проверить свою способность попадать в цель в множестве тиров. Будут представлены игровые виды стрельбы, такие как лазертаг, пейнтбол и страйкбол, каждый из которых будут на выставке в интерактивном формате, а по фаертагу будут проведены показательные выступления.





Не будет скучно и детям! Специализированные детские площадки позволят юным участникам, под контролем опытных инструкторов, представить себя космическими пиратами, участвуя в игровом лазертаге. Также будет возможность выиграть приятные призы, попадая в цель в одном из тиров выставки.

«Выстрел 2018» представит практическую и высокоточную стрельбу, луки и арбалеты. Ничто так не завораживает, как японское искусство Кюдо! На выставке лучники Российской Федерации Кюдо продемонстрируют формы церемониальной стрельбы, в том числе ритуальную стрельбу "Хитоцу мато сярей".





Учитывая богатую историю нашей страны, у каждого посетителя будет возможность вернуться в прошлое и увидеть уникальнейшую коллекцию исторического стрелкового оружия, предоставленных частными коллекционерами и Музеем Отечественной Истории в Падиково. Все дни выставки на сцене будет происходить общение с интереснейшими представителями стрелкового сообщества, такими как Михаил Неструев, Евгений Ефимов, Юлия Алипова и другими. Спикеры расскажут об истории и культуре стрельбы с показом архивных материалов. Будет рассказано о современных видах стрельбы, спортсмены стрелковых видов спорта и команды продемонстрируют свое оружие, а на экранах будут показы видеосюжеты о соревнованиях российского и международного уровня.





Вы всегда хотели сходить в тир и узнать, как можно больше о процессе стрельбы? Выставка "Выстрел 2018" может предложить больше! Выставка приглашает всех, в независимости от возраста и пола, ведь для каждого найдется занятие по вкусу.

Не пропустите главное стрелковое событие года!





Выставка пройдет:

10 февраля – с 10.00 – 19.00