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08.02.2018 13:34
Водное поло
Ватерполисты московского "Динамо" и "ОСК Будапешт" сыграли вничью в Лиге чемпионов
Ватерполисты московского "Динамо" сыграли вничью с венгерской командой "ОСК Будапешт" в матче Лиги чемпионов. 

Встреча группы А  состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом  7:7 (1:2, 1:1, 2:2, 3:2) в пользу хозяев бассейна. В составе российской команды по два мяча забили Михаил Иванков, Гаврил Суботич, Дмитрий Холод, еще один гол в активе Душко Пиетловича.

В следующем матче 28 февраля "Динамо" сыграет с итальянским клубом "Брешиа".
Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/08/110814.html
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