Новости Водное поло Ватерполисты московского "Динамо" и "ОСК Будапешт" сыграли вничью в Лиге чемпионов Ватерполисты московского "Динамо" сыграли вничью с венгерской командой "ОСК Будапешт" в матче Лиги чемпионов.

Встреча группы А состоялась в среду в Москве и завершилась со счетом 7:7 (1:2, 1:1, 2:2, 3:2) в пользу хозяев бассейна. В составе российской команды по два мяча забили Михаил Иванков, Гаврил Суботич, Дмитрий Холод, еще один гол в активе Душко Пиетловича.

В следующем матче 28 февраля "Динамо" сыграет с итальянским клубом "Брешиа". Москва Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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