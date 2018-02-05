Дмитрий Жарков и Ольга Куликова стали пятикратными чемпионами России по танцевальному спорту
В Москве завершился I блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту. Спортсмены практически из всех регионов России в течение трех дней боролись за звание сильнейших представителей в своих дисциплинах.
Золотые медали чемпионата России по европейской программе в 20 раз завоевали действующие чемпионы мира среди ансамблей, тюменский ансамбль «Вера». Серебряными и бронзовыми призёрами стали ансамбль «Триумф» (Уфа) и «Олимпия» (Гатчина).
В латиноамериканской программе среди ансамблей чемпионы мира, пермский ансамбль «Дуэт», подтвердил титул чемпионов России в данной спортивной дисциплине. На второй строчке итогового протокола ансамбль «Вера» из Тюмени. Бронза у пермского ансамбля «Дуэт-А».
По итогам чемпионата России среди ансамблей по европейской и латиноамериканской программам решением комиссии определятся команды, которые представят нашу страну на чемпионатах мира и Европы 2018 года. В европейской программе чемпионами страны стали москвичи Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. Пара подтвердила свой статус уже в пятый раз. Впервые на вторую ступень пьедестала поднялись Евгений Мошенин и Дана Спицына (Южно-Сахалинск). Бронзовыми призёрами стал еще один столичный дуэт Алексей Глухов и Анастасия Глазунова.