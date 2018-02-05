Дмитрий Жарков и Ольга Куликова стали пятикратными чемпионами России по танцевальному спорту

В Москве завершился I блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту. Спортсмены практически из всех регионов России в течение трех дней боролись за звание сильнейших представителей в своих дисциплинах.





Золотые медали чемпионата России по европейской программе в 20 раз завоевали действующие чемпионы мира среди ансамблей, тюменский ансамбль «Вера». Серебряными и бронзовыми призёрами стали ансамбль «Триумф» (Уфа) и «Олимпия» (Гатчина).





В латиноамериканской программе среди ансамблей чемпионы мира, пермский ансамбль «Дуэт», подтвердил титул чемпионов России в данной спортивной дисциплине. На второй строчке итогового протокола ансамбль «Вера» из Тюмени. Бронза у пермского ансамбля «Дуэт-А».