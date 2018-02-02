Флаг России

Сборная России разгромила команду Германии и вышла в полуфинал ЧМ по бенди

Сборная России одержала крупную победу в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди), который проходит в эти дни в Хабаровске.





В матче за выход в полуфинал россияне разгромили немцев со счетом 26:1. В составе победителей голы забили Сергей Ломанов (12-я, 34-я, 40-я минуты), Артём Бондаренко (13, 24), Евгений Дергаев (14, 21, 30, 51), Юрий Викулин (16, 77), Вадим Архипкин (19, 43, 73, 84), Алмаз Миргазов (23, 35, 42, 63), Янис Бефус (26, 53, 74), Андрей Прокопьев (28), Вадим Чернов (44, 82), Василий Грановский (58). У сборной Германии мяч на счету Андрея Фёлькера (48).



