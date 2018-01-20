Ватерпольный клуб Спартак (Волгоград)

Ватерполисты "Спартака" (Волгоград) вышли в финал Кубка России

Волгоградский "Спартак" стал вторым финалистом Кубка России по водному поло.





В полуфинальной встрече, прошедшей в пятницу в Москве, спартаковцы одержали победу над ватерполистами "Синтеза" из Казани. Матч завершился со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:1, 1:1).



