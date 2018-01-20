20.01.2018 10:34
Ватерпольный клуб Спартак (Волгоград)
Ватерполисты "Спартака" (Волгоград) вышли в финал Кубка России
Волгоградский "Спартак" стал вторым финалистом Кубка России по водному поло.
В полуфинальной встрече, прошедшей в пятницу в Москве, спартаковцы одержали победу над ватерполистами "Синтеза" из Казани. Матч завершился со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:1, 1:1).
В финале волгоградцы встретятся с московскими динамовцами. Встреча пройдет в субботу 20 января 2018 года.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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