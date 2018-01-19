Новости Ватерпольный клуб Динамо (Москва) Московское "Динамо" стало финалистом Кубком России по водному поло Ватерполисты московского "Динамо" стали первыми финалистами Кубка России.

В полуфинальном матче, прошедшем в Москве в СК "Олимпийский", динамовцы одержали победу над подмосковным "Штурмом-2002" со счетом 14:5.

Соперником "Динамо" за победу в турнире станет победитель второй полуфинальной встречи между волгоградским "Спартаком" и казанским "Синтезом". Москва Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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