19.01.2018 21:08
Ватерпольный клуб Динамо (Москва)
Московское "Динамо" стало финалистом Кубком России по водному поло
Ватерполисты московского "Динамо" стали первыми финалистами Кубка России.
В полуфинальном матче, прошедшем в Москве в СК "Олимпийский", динамовцы одержали победу над подмосковным "Штурмом-2002" со счетом 14:5.
Соперником "Динамо" за победу в турнире станет победитель второй полуфинальной встречи между волгоградским "Спартаком" и казанским "Синтезом".
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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