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19.01.2018 21:08
Ватерпольный клуб Динамо (Москва)
Московское "Динамо" стало финалистом Кубком России по водному поло
Ватерполисты московского "Динамо" стали первыми финалистами Кубка России. 

В полуфинальном матче, прошедшем в Москве в СК "Олимпийский", динамовцы одержали победу над подмосковным "Штурмом-2002" со счетом 14:5.

Соперником "Динамо" за победу в турнире станет победитель второй полуфинальной встречи между волгоградским "Спартаком" и казанским "Синтезом".
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/19/110775.html
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