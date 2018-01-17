Эдуард Николаев

Экипаж Эдуарда Николаева остается лидером Дакара - 2018 после десяти этапов

"КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал четвертым на десятом этапе ралли-марафона Дакар - 2018, но сохранил лидерство в общем зачете грузовиков.





Экипаж Николаева, в который также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, на этапе общей протяженностью 797 км со спецучастком 373 км показал время 5 часов 54 минуты 3 секунды, уступив 22 минуты 14 секунд одержавшему победу голландцу Тону ван Генугтену на Iveco (5:31.49). Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра (Iveco, отставание - 33 секунды), замкнул тройку лучших белорус Сергей Вязович на МАЗе (+11 минут 9 секунд).



