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Дакар - 2018
12.01.2018 14:38
Эдуард Николаев
Николаев стал шестым, но продолжает лидировать после шестого этапа Дакара - 2018
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал шестым на шестом этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке, но сохранил лидерство в генеральной классификации в зачете грузовиков.

Победителем этапа протяженностью 760 км со спецучастком 313 км стал аргентинец Федерико Вильягра на Iveco, опередивший Николаева на 5 минут 25 секунд. Вторым пришел чех Мартин Коломы на Tatra (+2.46), третьим – голландец Тон ван Генугтен на Iveco (+2.58). Лучшим среди представителей России стал экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова – 4-е место (+3.38). 
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/12/110769.html
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