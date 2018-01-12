12.01.2018 14:38
Эдуард Николаев
Николаев стал шестым, но продолжает лидировать после шестого этапа Дакара - 2018
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал шестым на шестом этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке, но сохранил лидерство в генеральной классификации в зачете грузовиков.
Победителем этапа протяженностью 760 км со спецучастком 313 км стал аргентинец Федерико Вильягра на Iveco, опередивший Николаева на 5 минут 25 секунд. Вторым пришел чех Мартин Коломы на Tatra (+2.46), третьим – голландец Тон ван Генугтен на Iveco (+2.58). Лучшим среди представителей России стал экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова – 4-е место (+3.38).
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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