Эдуард Николаев

Николаев стал шестым, но продолжает лидировать после шестого этапа Дакара - 2018

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал шестым на шестом этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке, но сохранил лидерство в генеральной классификации в зачете грузовиков.



