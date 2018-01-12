А вы уже играете в мини-волей?

Мини-волей появился в Японии в 1972 году на острове Хоккайдо в городе Тайки. Правила мини-волея были переведены на английский, китайский и русский языки с целью разделить всю прелесть этого удивительного вида спорта с другими людьми.





Мини-волей получил широкой распространение благодаря своей простоте: простые и понятные правила, легки мяч, низкая сетка и широкая площадка для игры. Этим "спортом для всех" могут наслаждаться и мужчины, и женщины, и дети. Мини-волей снискал популярность среди разных по возрасту и по роду деятельности людей.





Девиз мини-волей "Встречать людей, приобретать друзей, делиться с друзьями"!



