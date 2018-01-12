На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Автомобильный спорт
Гандбол
Мини-волей
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мини-волей
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
12.01.2018 13:22
А вы уже играете в мини-волей?
Мини-волей появился в Японии в 1972 году на острове Хоккайдо в городе Тайки. Правила мини-волея были переведены на английский, китайский и русский языки с целью разделить всю прелесть этого удивительного вида спорта с другими людьми. 

Мини-волей получил широкой распространение благодаря своей простоте: простые и понятные правила, легки мяч, низкая сетка и широкая площадка для игры. Этим "спортом для всех" могут наслаждаться и мужчины, и женщины, и дети. Мини-волей снискал популярность среди разных по возрасту и по роду деятельности людей. 

Девиз мини-волей "Встречать людей, приобретать друзей, делиться с друзьями"!

С правилами вида спорта можно ознакомиться здесь.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/12/110768.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
12.01.2018 13:22
А вы уже играете в мини-волей?
Все новости
Сюжеты
Материалов пока не добавлено
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
12.01.2018 13:48
Фото. Мини-волей
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 