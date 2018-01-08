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Дакар - 2018
08.01.2018 17:51
Эдуард Николаев, фото с kazanfirst.ru
Экипаж Эдуарда Николаева лидирует после двух этапов Дакара - 2018
Российский экипаж "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева занимает первую строчку общего зачета ралли-марафона Дакара - 2018 среди грузовиков, который стартовал в столице Перу Лиме.

На первом этапе экипаж Николаева финишировал третьим с результатом 25 минут 44 секунды. Первым стал чех Алеш Лопрайс (Tatra; 25.15). Второе место занял голландец Мартин ван ден Бринк (Renault; 25.37). Экипажи "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова (26.33), Дмитрия Сотникова (27.03) и Айрата Мардеева (27.26) стали пятым, седьмым и восьмым соответственно.

На втором этапе экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал победителем. В воскресенье Николаев показал результат 3 часа 24 минуты 23 секунды. Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+3 минуты 25 секунд). Тройку замкнул чех Алеш Лопрайс на Tatra (+6.07).

В генеральной классификации зачета грузовиков после двух этапов лидирует Николаев с общим временем 3 часа 50 минут 7 секунд. Вторым идет Лопрайс (+5.38), третьим – Вильягра (+9.33).
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/01/08/110766.html
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