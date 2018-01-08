Эдуард Николаев, фото с kazanfirst.ru

Экипаж Эдуарда Николаева лидирует после двух этапов Дакара - 2018

Российский экипаж "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева занимает первую строчку общего зачета ралли-марафона Дакара - 2018 среди грузовиков, который стартовал в столице Перу Лиме.





На первом этапе экипаж Николаева финишировал третьим с результатом 25 минут 44 секунды. Первым стал чех Алеш Лопрайс (Tatra; 25.15). Второе место занял голландец Мартин ван ден Бринк (Renault; 25.37). Экипажи "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова (26.33), Дмитрия Сотникова (27.03) и Айрата Мардеева (27.26) стали пятым, седьмым и восьмым соответственно.





На втором этапе экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал победителем. В воскресенье Николаев показал результат 3 часа 24 минуты 23 секунды. Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра на Iveco (+3 минуты 25 секунд). Тройку замкнул чех Алеш Лопрайс на Tatra (+6.07).



