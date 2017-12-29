Виталий Смирнов

Виталий Смирнов: Что еще должно произойти, чтобы мы поняли: реформы необходимы?!

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов прокомментировал главный итог года, по мнению российских болельщиков, - решение МОК об участии спортсменов РФ в Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.





– Теперь уже могу сказать: нам угрожали куда более худшие и болезненные для спортсменов варианты, чем тот, что был в итоге принят. Вспомните, как выступали на чемпионате мира в Лондоне наши легкоатлеты. Без командных видов, без названия страны... Я удовлетворен хотя бы тем, что в результате многочисленных встреч как до, так и во время исполкома нам удалось убедить членов МОК, что Россия находится на правильном пути. Нам сохранили командные виды и эстафеты, и это реальное достижение. Наши спортсмены будут выступать в нормальных условиях, перед ними фактически не стояло сложного выбора: ехать или не ехать. Мы будем представлены как делегация спортсменов из России, и не под каким-то нейтральным флагом, а под флагом МОК. Под ним в разное время соревновались уже многие страны, в том числе и на Олимпиаде в Москве.





– Насколько можно верить обещанию президента МОК Томаса Баха о том, что уже на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане нашей команде разрешат пройти под собственным флагом?





– Я убежден, что так и произойдет. Поверьте моему жизненному опыту: МОК свои обещания всегда выполняет, а порой даже перевыполняет. Так, в 1992 году на зимней Олимпиаде наши спортсмены выступали под олимпийским флагом. А уже летом, в Барселоне, на церемониях награждения в личных соревнованиях исполнялись национальные гимны бывших советских республик. Хотя ни одна из них, включая и Россию, еще не была на тот момент признана МОК. Не хочу говорить об этом с уверенностью из-за спортивного суеверия, но надеюсь, что в заключительный день Игр в Пхенчхане мы также получим возможность увидеть наш флаг.





– Бах сказал, что условием для возврата флага станет "достойное принятие наказания" со стороны ОКР. Апелляции спортсменов на решения комиссии Денниса Освальда – это разве не прямое оспаривание решений МОК?





– Моя позиция однозначна: каждый спортсмен, если чувствует себя невиновным, обязательно должен бороться за свое честное имя. МОК не вправе запретить конкретным людям отстаивать свои права. Точно так же никто не собирается запрещать болельщикам проносить на трибуны национальные флаги или петь гимн.





– Если болельщики бросят спортсмену на финише российский флаг – это провокация?





– Это медвежья услуга: ведь если спортсмен в состоянии аффекта этот флаг возьмет, он рискует быть наказанным. Поймите, есть правила, которые мы обязаны соблюдать. Я хочу призвать с холодной головой отнестись к ситуации, в которой мы оказались. Не нужно пытаться никого обмануть или обхитрить. Если мы идем на условия МОК и все-таки едем на Олимпиаду, стоит вести себя как положено.





– Лично для себя вы понимаете, что на самом деле происходило на Олимпиаде в Сочи? Была ли там в действительности подмена проб?





– Боюсь, однозначно ответ на этот вопрос не знает никто, включая и господ Освальда и Макларена. В этой истории все еще очень много непонятных моментов, но я надеюсь, со временем мы все-таки найдем правдивые ответы. Но здесь я хотел бы сказать несколько о другом. В соответствии со статистикой, опубликованной вашей газетой, только за последние две Олимпиады российские спортсмены были лишены за нарушения антидопинговых правил 37 медалей! И это без учета дел, которые были заведены комиссией Освальда по Сочи-2014.





Вы только вдумайтесь: порой за целую Олимпиаду мы завоевываем ненамного больше! А для сравнения, американцы за тот же период потеряли всего две медали. Эти цифры говорят о том, что у нас есть очень серьезный повод задуматься, что происходит. Наши спортсмены массово попадаются на допинге, наше национальное агентство не имеет признания WADA, мы вынуждены ехать на Олимпийские игры без флага и гимна. Если даже все это не станет для нас знаком, что пора что-то менять в системе управления спортом, я даже не знаю... Что еще должно произойти, чтобы мы поняли: реформы необходимы?!





Я предлагаю обратиться к мировому опыту и тому, с чего мы начинали свою работу в середине 1990-х. Тогда Олимпийский комитет России был мощнейшей организацией, осуществлявшей всю подготовку сборных команд. В соответствии с законом о спорте ОКР нес полную ответственность за подготовку и выступления спортсменов. Мы сумели сохранить спорт в сложнейшие времена, когда в стране была полная разруха, на стадионах устраивали рынки, массово уходили из профессии тренеры... Но даже на фоне всего этого спортивные результаты тогда были такими, о каких сейчас даже мечтать не приходится. Напомню, на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее мы выиграли 32 золотые медали. И это все было следствием того, что спортом высших достижений занимались напрямую Олимпийский комитет и федерации.





– Вы сами собираетесь на Олимпийские игры в Пхенчхан?





– Конечно. Игры в Пхенчхане станут для меня 28-ми в карьере. И хотя я еду на Игры как почетный член МОК, конечно, моей главной задачей станет помощь российской команде в этой нештатной ситуации. Это будет очень сложная Олимпиада. Но я верю, что наши спортсмены сумеют пройти ее с достоинством. Ведь самое главное, что их мечты выступить в Пхенчхане все-таки сбудутся.



