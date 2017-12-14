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14.12.2017 21:03
Пётр Свидлер, фото с chess-news.ru
Горячкина и Свидлер завоевали золотые медали чемпионата России по шахматам
Александра Горячкина выиграла чемпионат России по шахматам среди женщин, одержав победу в Суперфинале. В заключительном туре Горячкина сыграла вничью с Полиной Шуваловой и, набрав 7 баллов, разделила первое место с Натальей Погониной, которая завершила миром партию против Оксаны Грицаевой. Для выявления победительницы турнира был проведен тай-брейк из двух партий, который Горячкина выиграла со счетом 2-0 и завоевала свой второй чемпионский титул.

В мужской части турнира победителем стал Петр Свидлер. В последнем 11-м туре Свидлер победил Малахова и набрал семь очков. Однако в активе у Никиты Витюгова также было семь очков. В итоге победителя турнира определяли на тай-брейке. По итогам двух партий победу со счетом 2-0 одержал Свидлер, в восьмой раз ставший чемпионом России.
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/14/110751.html
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