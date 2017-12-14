Пётр Свидлер, фото с chess-news.ru

Горячкина и Свидлер завоевали золотые медали чемпионата России по шахматам

Александра Горячкина выиграла чемпионат России по шахматам среди женщин, одержав победу в Суперфинале. В заключительном туре Горячкина сыграла вничью с Полиной Шуваловой и, набрав 7 баллов, разделила первое место с Натальей Погониной, которая завершила миром партию против Оксаны Грицаевой. Для выявления победительницы турнира был проведен тай-брейк из двух партий, который Горячкина выиграла со счетом 2-0 и завоевала свой второй чемпионский титул.



