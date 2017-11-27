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27.11.2017 21:30
Александр Грищук
Российский шахматист Грищук выступит на турнире претендентов в Берлине
Россиянин Александр Грищук завоевал право выступил на шахматном турнире претендентов, пройдет в Берлине в марте 2018 года. 

В общем зачете серии турниров Гран-при FIDE (Международной шахматной федерации) россиянин занял второе место, уступив только азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову. Грищук не участвовал в заключительном этапе Гран-при, завершившемся в субботу в Пальма-де-Мальорке (Испания). На испанском этапе в последнем туре потеряли шансы на выход в турнир претендентов конкуренты россиянина азербайджанец Теймур Раджабов и француз Максим Вашье-Лаграв. Т

Турнир претендентов пройдет в Берлине в марте 2018 года, победитель в конце 2018 года проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/27/110733.html
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