Александр Грищук

Российский шахматист Грищук выступит на турнире претендентов в Берлине

Россиянин Александр Грищук завоевал право выступил на шахматном турнире претендентов, пройдет в Берлине в марте 2018 года.





В общем зачете серии турниров Гран-при FIDE (Международной шахматной федерации) россиянин занял второе место, уступив только азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову. Грищук не участвовал в заключительном этапе Гран-при, завершившемся в субботу в Пальма-де-Мальорке (Испания). На испанском этапе в последнем туре потеряли шансы на выход в турнир претендентов конкуренты россиянина азербайджанец Теймур Раджабов и француз Максим Вашье-Лаграв. Т





Турнир претендентов пройдет в Берлине в марте 2018 года, победитель в конце 2018 года проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.