Новости Владимир Иванов и Иван Созонов. Фото с сайта rsport.ru Бадминтонисты Иванов/Созонов вышли в 1/4 финала этапа Мировой суперсерии в Гонконге Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в четвертьфинал на этапе Мировой суперсерии в Гонконге в парном разряде.

В 1/8 финала россияне со счетом 21-9, 21-12 обыграли индонезийский дуэт Рики Карандасуварди/Ангга Пратама.

Соперниками Иванова и Созонова в следующем матче станут победители встречи Ли Цзюньхуэй/Лю Юйчэнь (Китай) – Ким Ва Лим (Малайзия)/Ю Ёнсон (Южная Корея). Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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