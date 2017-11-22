МОК включил командные соревнования по фехтованию в программу Олимпийских игр-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее принял решение включить командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин в программу Олимпийских игр-2020 в Токио.
Президент Международной федерации фехтования (FIE) российский бизнесмен Алишер Усманов назвал это решение знаковым, отметив, что теперь обеспечены равные права для всех фехтовальщиков-участников Олимпиады.
"Это не просто еще один этап в развитии фехтования, а настоящий прорыв. Доверие МОК - это не только большая честь, но и огромная ответственность. Наша цель - продемонстрировать на Олимпийских играх в Токио, что фехтование является одним из самых передовых, инновационных и популярных видов спорта", - добавил он.