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XXXII летние Олимпийские игры. Токио - 2020 (Япония) В СЮЖЕТЕ Фехтование на рапирах МОК включил командные соревнования по фехтованию в программу Олимпийских игр-2020 в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) ранее принял решение включить командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин в программу Олимпийских игр-2020 в Токио.

Президент Международной федерации фехтования (FIE) российский бизнесмен Алишер Усманов назвал это решение знаковым, отметив, что теперь обеспечены равные права для всех фехтовальщиков-участников Олимпиады.

"Это не просто еще один этап в развитии фехтования, а настоящий прорыв. Доверие МОК - это не только большая честь, но и огромная ответственность. Наша цель - продемонстрировать на Олимпийских играх в Токио, что фехтование является одним из самых передовых, инновационных и популярных видов спорта", - добавил он. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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