Пляжный футбол

Россияне и иранцы вышли в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Сборные России и Ирана набрали по шесть очков в двух играх группового этапа Межконтинентального кубка и вышли в полуфинал.





Представители Ирана обыграли команду Мексики со счетом 4:1. В составе победителей авторами забитых голов стали Мохаммад Ахмадзаде (13-я минута), Мослем Месигар (30), Амир Акбари (35) и Али Миршекари (36), Акбари отправил мяч в свои ворота на 23-й минуте.



