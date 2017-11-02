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02.11.2017 15:43
Пляжный футбол
Россияне и иранцы вышли в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Сборные России и Ирана набрали по шесть очков в двух играх группового этапа Межконтинентального кубка и вышли в полуфинал. 

Представители Ирана обыграли команду Мексики со счетом 4:1. В составе победителей авторами забитых голов стали Мохаммад Ахмадзаде (13-я минута), Мослем Месигар (30), Амир Акбари (35) и Али Миршекари (36), Акбари отправил мяч в свои ворота на 23-й минуте.

Команды России и Ирана набрали по шесть очков в двух играх и оформили выход в полуфинал турнира. Первое место в группе сборные России и Ирана разыграют в четверг в очном противостоянии. Другие команды группы - сборные Парагвая и Мексики - очков не набрали.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/02/110712.html
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