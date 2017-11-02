Россияне и иранцы вышли в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Сборные России и Ирана набрали по шесть очков в двух играх группового этапа Межконтинентального кубка и вышли в полуфинал.
Представители Ирана обыграли команду Мексики со счетом 4:1. В составе победителей авторами забитых голов стали Мохаммад Ахмадзаде (13-я минута), Мослем Месигар (30), Амир Акбари (35) и Али Миршекари (36), Акбари отправил мяч в свои ворота на 23-й минуте.
Команды России и Ирана набрали по шесть очков в двух играх и оформили выход в полуфинал турнира. Первое место в группе сборные России и Ирана разыграют в четверг в очном противостоянии. Другие команды группы - сборные Парагвая и Мексики - очков не набрали.