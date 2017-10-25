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25.10.2017 14:28
Енисей-СТМ
"Енисей-СТМ" проиграл валлийскому "Дрэгонс" в матче Кубка Вызова по регби
В матче регбийного Кубка вызова, прошедшем в Москве, "Енисей-СТМ" уступил "Дрэгонс" (Уэльс). Встреча группы 1 завершилась со счетом 28:21 в пользу валлийцев.
В следующем туре команды встретятся друг с другом 8 декабря на поле "Дрэгонс".
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/25/110703.html
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