Новости Енисей-СТМ "Енисей-СТМ" проиграл валлийскому "Дрэгонс" в матче Кубка Вызова по регби В матче регбийного Кубка вызова, прошедшем в Москве, "Енисей-СТМ" уступил "Дрэгонс" (Уэльс). Встреча группы 1 завершилась со счетом 28:21 в пользу валлийцев.

В следующем туре команды встретятся друг с другом 8 декабря на поле "Дрэгонс". Москва Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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