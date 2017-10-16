Илья и Алена Асоновы, фото Аркадий Чигинов

Чемпионат мира WDC 2017 по европейским танцам среди профессионалов пройдет в Москве в конце октября

28 октября в Кремлевском дворце состоится Чемпионат мира WDC 2017 по европейским танцам среди профессионалов. Принимать участие будут танцевальные дуэты из более чем 30 стран мира, среди которых будут и сильнейшие пары мира. Непременно выступят Арунас Бижокас и Катюша Демидова (США). А также вторая сильнейшая пара мира, тоже представляющая США, вице-чемпионы мира Виктор Фанг и Анастасия Муравьева.





Кроме американских дуэтов на паркет выйдут: блестящая пара, представляющая Великобританию, чемпионы Европы Андреа и Сара Гиджарелли, постоянные финалисты турниров Мировой серии WDC, чемпионы Германии Домен Крапец и Наташа Карабай, а также Валерио Колантони и Моника Нигро из Италии.





Многочисленной будет «команда» России. Ее возглавят финалисты чемпионата мира, многократные чемпионы России Александр Жиратков и Ирина Новожилова. Успешно выступают на турнирах WDC вице-чемпионы России этого года Станислав Зелянин и Ирина Черепанова (9 место Блэкпул 2017). Ожидаются и другие финалисты чемпионата России: бронзовые призеры Сергей Сутырин и Наталья Сажина, Николай Говоров и Евгения Толстая (чемпионы мира по 10 танцам), Илья и Алена Асоновы (призеры турниров серии Гран-При России). На официальных турнирах к российской «команде», как правило, присоединяются в прошлом многократные вице-чемпионы страны Алессио Потенциани и Вероника Власова (8 место Блэкпул 2017). Набирает танцевальную форму многократный финалист чемпионатов России Александр Островский с новой партнершей Марией Керенцевой, активно выступают на всех турнирах Дмитрий Накостенко и Алина Ощепкова (финалисты чемпионата мира по 10 танцам).



