Пляжный волейбол

Сиволап/Величко вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Российский дуэт Максим Сиволап и Игорь Величко вышел в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в эти в китайском Циньчжоу.





В пятницу российские спортсмены со счетом 2-0 (21:18, 21:12) одержали победу на представителями Катара Джефферсоном Сантосом Перейрой и Шерифом Юнусом.



