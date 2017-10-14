14.10.2017 11:17
Пляжный волейбол
Сиволап/Величко вышли в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу
Российский дуэт Максим Сиволап и Игорь Величко вышел в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в эти в китайском Циньчжоу.
В пятницу российские спортсмены со счетом 2-0 (21:18, 21:12) одержали победу на представителями Катара Джефферсоном Сантосом Перейрой и Шерифом Юнусом.
В матче следующего этапа россиянам предстоит сразиться с немцами Нильсем Элерсом и Лоренцом Шуманном.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/14/110690.html