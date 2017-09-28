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28.09.2017 21:47
Гандбол
Гандболистки сборной России победили команду Португалии в матче квалификации ЧЕ
Женская сборная России по гандболу победила команду Португалии в матче квалификации чемпионата Европы-2018.

Встреча первого тура четвертой группы, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 32:25 (13:14) в пользу россиянок. По 6 голов на свой счет записали Анна Кочетова и Ксения Макеева.

В следующем матче турнира сборная России 30 сентября сыграет в гостях с командой Австрии.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/28/110678.html
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